Власти РФ готовится к новой аннексии части Украины

Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил социолог и публицист Игорь Эйдман.

К такому выводу он пришел услышав заявление главаря "ДНР" Бородая о том, что "республики Донбасса уже являються частью Российской Федерации".

"Это не просто очередной вброс. Бородай - человек системный, без указания путинской администрации пальцем не пошевелит", - отметил публицист.

По его словам, провальное голосование на референдуме по изменениям в конституцию РФ стало толчком для новой аннексии.

"Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии, чтобы поднять очередную волну урапатриотической истерии и с ее помощью - свой опавший рейтинг. Заявление Бородая – зондаж возможной украинской и мировой реакции на эту перспективу. Российские власти одновременно запугивают Зеленского, чтобы заставить его де-факто признать марионеточное руководство пророссийских анклавов (а иначе «просто аннексируем Донбасс») и проверяют на прочность позиции своих западных партнеров", - уверен публицист.

Он подчеркнул, что если реакции Запада на заявление Бородая не последует, то это даст зеленый свет для РФ.

"Тогда от вымогательства можно будет переходить к новому витку агрессии, спешно переварить уже фактически проглоченный Донбасс", - заключил Эйдман.

Ранее, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в разговоре с представителями СМИ заявил, что в сентябре Россия может предпринять попытку осуществить военное вторжение в Херсонскую область. По мнению Ходжеса, произойдет это якобы под предлогом «гуманитарного кризиса».

Также мы сообщали, что политтехнолог Владимир Петров озвучил мнение, что РФ может начать новую фазу вооруженного конфликта на территории Украины 7 июля.