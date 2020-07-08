На оккупированной территории Донбасса боевики устроили экологическую катастрофу

Из-за массового варварского уничтожения шахт на оккупированной территории Донбасса, в регионе разразилась экологическая катастрофа.

Об этом рассказал украинский журналист и болер Денис Казанский на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, из-за нарушения или прекращения работы шахтных водоотливов, стали стремительно мелеть реки и водохранилища: та вода которая ранее поступала в них из подземелья, теперь вся уходит в пустоты и выработки.

"Почему-то не мелели реки, не пересыхали водохранилища при тех самых "фашистах"... при этом почему-то выделялись деньги и вся эта система она как-то поддерживалась - водоотливы, и все такое. А сейчас пришли "освободители" и освободили Донбасс от всего этого и теперь там рушится абсолютно все", - отметил Казанский.

Как оказалось, эта проблема существует на Донбассе давно, но оккупационные власти замалчивали ее. Сейчас же она достигла таких масштабов, что они вынуждены были ее признать. В частности, так называемая мэр Алчевска Наталья Пяткова заявила, что она очень обеспокоена обмелением Исаковского водохранилища - любимого места отдыха жителей города.

Напомним, боевики на Донбассе "ушли в загул" и начали уничтожать сами себя: "13 убитых и 15 раненых".

Как сообщала Politeka, в Кремле перешли к новой стадии оккупации Украины, озвучена цель: "частью РФ становится...".

Также Politeka писала, что Кремль потерял шанс на обострение конфликта, "нет никаких сил".