Подейкують, на рахунку "ополченця" ще кілька життів

«Ополченці» Донбасу, повоювавши проти ЗСУ, повернулися в «ЛНР» і «ДНР», ставши реальною небезпекою для своїх же «співгромадян»

Чергове тому підтвердження – випадок, який трапився в місті Ровеньки на Луганщині. Розповів про нього й опублікував відео відомий донецький журналіст і блогер Денис Казанський.

Він поділився записом інциденту, в результаті якого загинуло дві людини.

«У Ровеньках «поліція ЛНР» прийшла додому до «ветерана ополчення» і спробувала вилучити у нього арсенал зброї. Антифашист роззброюватися не захотів і підірвав «поліцейських» гранатою. Підсумок - два трупи», – йдеться у підписі.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог - два трупа.



Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y — Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020

За інформацією, опублікованою в соцмережах, – на рахунку злочинця – більше ніж два убитих «поліцейських». Перед цим він розправився ще з двома вартовими порядка, яких потім розчленував і закопав.

У "МВС ЛНР" серед іншого зазначили, що обидва загиблих брали участь в боях проти України в 2014-2015 роках.

У коментарях до публікації – жодного слова співчуття.

«Два трупи - не результат, а лише початок було, напередодні», «повернув сепарів у природне середовище проживання, так би мовити», «Починаю думати, що якщо просто трохи почекати, то в ЛНР/ДНР сепаратисти просто закінчаться 🤷🏼‍♂️», «Прості шахтарі і трактористи, вони такі...», «Щоб було всім зрозуміло: один по***ленець-зек підірвав двох інших по***ленців, колишніх ментів, які зрадили присязі та обов'язку перед Вітчизною», «А чого ці бійці на пріусах катаються? Де скрепні УАЗи?».

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