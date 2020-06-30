Письменник Юрій Андрухович розкритикував президента РФ Володимира Путіна, назвавши його "небезпечним невігласом"

Коментуючи слова Путіна про українців та історію України, сказані ним в одному з інтерв'ю ТАСС, письменник заявив, що Путін показує "дрімучий рівень знань, що просто руки опускаються ".

Таку думку він озвучив 2020 року в інтерв'ю виданню Обозреватель.

"Путін - це невіглас, який насправді прикидається невігласом. Він абсолютно свідомо дезінформує. Це один з основних методів його діяльності – брехати. Якщо людина на брехні побудувала всю свою кар'єру – і до того, як стати президентом, і вже ставши ним, – це вже увійшло в хронічну стадію", – переконаний письменник.

На його думку, враховуючи величезні "комунікаційні можливості" Путіна, подібні заяви становлять небезпеку.

"Насправді, цю нісенітницю ми не мали б обговорювати - ну, сказав собі щось там малоосвічена і малокультурна людина. Ми не почули. Але тут ми не можемо не почути. І це погано", – зауважив Андрухович.

Нагадаємо, в лютневому інтерв'ю президент РФ Володимир Путін повторив тезу про те, що росіяни і українці – "один народ", а також заявив, що "до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці у мові.

І тільки внаслідок полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки де-то, по-моєму, в XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності".

Як повідомляла Politeka, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.