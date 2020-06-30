Писатель Юрий Андрухович раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его "опасным невеждой"
Комментируя слова Путина об украинцах и истории Украины, сказанные им в одном из интервью ТАСС, писатель заявил, что Путин показывает "дремучий уровень знаний, что просто руки опускаются ".
Такое мнение он озвучил 2020 года в интервью изданию Обозреватель.
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"Путин - это невежда, который на самом деле притворяется невеждой. Он совершенно сознательно дезинформирует. Это один из основных методов его деятельности – врать. Если человек на лжи построил всю свою карьеру – и до того, как стал президентом, и уже став им, – это уже вошло в хроническую стадию", – убежден писатель.
По его мнению, учитывая огромные "коммуникационные возможности" Путина, подобные заявления представляют опасность.
"На самом деле, эту чушь мы не должны были бы обсуждать - ну, сказал себе что-то там малообразованный и малокультурный человек. Мы не услышали. Но здесь мы не можем не услышать. И это плохо", – заметил Андрухович.
Напомним, в февральском интервью президент РФ Владимир Путин повторил тезис о том, что русские и украинцы – "один народ", а также заявил, что "до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке.
И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия".
Напомним, что писатель Андрухович рассказал о неожиданной опасности для украинцев
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.