Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", зробив скандальну заяву

Так, письменник розмріявся про захоплення Києва і повне "возз'єднання РФ і України".

Про це він заявив 2019 року в інтерв'ю одному з сепаратистських ресурсів, розмірковуючи про підсумки п'яти років російської агресії щодо України. При цьому Прилепін поскаржився на колосальні втрати в рядах терористів, передає Обозреватель.

"Є і розчарування, є і радість, багато чого є. Занадто багато похорону з нашої сторони, щоб спокійно про все говорити. Заспокоюю себе тим, що в XVII столітті — раніше відстань від возз'єднання України з Росією повернення до Києва зайняло понад півстоліття, а зараз може тривати ще довше. Не кажучи про Правобережну Україну. Це дуже довгі процеси", - заявив він.

Він поскаржився, що багато хто з його бойовиків не зможуть вже цього побачити, адже загинули в боях на Донбасі. Але він не сумнівається, що Київ буде належати Росії, як і вся територія Донбасу.

"Але хотілося б хоч одним оком подивитися. У нашому батальйоні багато хто вже не зможуть цього зробити. В тому числі бійці і офіцери, які воювали два, три, чотири і навіть п'ять років і загинули тільки що, або в 2018-му, або в 2017-м. Сподіваюся, хоч хтось це побачить з нас", - сказав терорист.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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