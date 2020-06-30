Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", сделал скандальное заявление

Так, писатель размечтался о захвате Киева и полном "воссоединении РФ и Украины".

Об этом он заявил 2019 года в интервью одному из сепаратистских ресурсов, рассуждая об итогах пяти лет российской агрессии в отношении Украины. При этом Прилепин пожаловался на колоссальные потери в рядах террористов, передает Обозреватель.

"Есть и разочарование, есть и радость, много чего есть. Слишком много похорон с нашей стороны, чтобы спокойно обо всём говорить. Успокаиваю себя тем, что в XVII веке — раньше расстояние от воссоединения Украины с Россией до возврата Киева заняло более полувека, а сейчас может продлиться дольше. Не говоря про Правобережную Украину. Это очень долгие процессы", - заявил он.

Он пожаловался, что многие из его боевиков не смогут уже этого увидеть, ведь погибли в боях на Донбассе. Но он не сомневается, что Киев будет принадлежать России, как и вся территория Донбасса.

"Но хотелось бы хоть одним глазком посмотреть. В нашем батальоне многие уже не смогут этого сделать. В том числе бойцы и офицеры, которые воевали два, три, четыре и даже пять лет и погибли только что, или в 2018-м, или в 2017-м. Надеюсь, хоть кто-то это увидит из нас", - сказал террорист.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.