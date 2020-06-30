Ватажок «ДНР» Денис Пушилін після закриття «кордонів» з підконтрольною Києву територією України наразився на шквал критики з боку своїх же «співгромадян»

Як відомо, нещодавно бойовик підписав указ, згідно з яким люди, які виїжджають в Україну, зобов'язані підписати документ про неповернення в «республіку» до поліпшення епідеміологічної ситуації, передає Politeka.net.

Однак у кінцевому результаті цей документ позбавив більшість місцевих жителів можливості банально поїхати на неокуповані території за соціальними виплатами, продуктами, до рідних, на лікування, відвезти дітей на вступ до українських вишів тощо.

Найцікавіше, передає «Діалог.UA», що на відміну від КПВВ Оленівка, через який донеччани потрапляли в Україну, КПВВ Станиця Луганська працює, і жителям «ЛНР» набагато простіше опинитися на непідконтрольній бойовикам території.

У зв'язку з цим у соціальних мережах ущемлені люди з ОРДО звернулися до Пушиліна. Вони рознесли його рішення «закрити» кордони з Україною, назвавши його «фашистським». За їх словами, «ДНР» тепер асоціюється не з «вільною республікою», а з гетто і концтабором.

«Вас, тварюк вже практично всі ненавидять, ви як фаш**ти", «Пушилін, гори в пеклі, народ тобі цього не пробачить», «Будьте ви прокляті з вашим Пушиліним, не республіка, а концтабір, над людьми знущаються як хочуть, сил вже немає», – цитує видання найбільш яскраві коментарі.

Більш того, тепер ущемлені громадяни загрожують ватажку бойовиків переворотом. Вони називають себе «заручниками ігрищ» і відзначають, що «люди позбулися нормального життя.

«Хотіли ДНР, ось і отримали, тепер сидимо в ж**і, нікому нема до нас діла! А наша «влада» просто набиває собі кишені», «Просто немає слів. Ми за 15 годин 850 км проїжджали. А, тут бувало на Оленівці стояли з 05.00 до 19.30. Ось вам і Народна республіка. Тільки на Оленівці. Ненавиджу цю владу», «Пушилін отримає переворот», – пишуть тепер ті, хто ратував за «руський мир» і кликав Путіна.

Нагадаємо, у мережі показали будинок, в якому живе ватажок "ДНР".

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