Раньше бы боевика и на порог такого дома не пустили

Главарь «ДНР» Денис Пушилин для проживания выбрал не захудалую квартирку в Донецке, а красивый и богатый дом, отжатый у местного бизнесмена

Прежним хозяином роскошного особняка на улице Соловьяненко, 10/12 в райне парка Щербакова являлся бизнесмен Сергей Ханович, который владел популярным ночным клубом «Ливерпуль» в центре города.

Историю предпринимателя, которой тот поделился в интервью телеканалу «ДОМ», рассказал блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети, передает Politeka.net.

Летом 2014 года, когда в Донецке наступила «народная республика», ночной клуб захватили представители «ополчения», превратив его в подвал для пыток, удержания заложников и так далее.

Помимо бизнеса у Хановича отобрали и дом, который тот построил.

«Это был дорогой и богатый дом, в котором теперь живет ни кто-нибудь, а целый глава «Донецкой народной республики» Денис Пушилин. Еще шесть лет назад Пушилин был мелким макеевским жуликом, который вовлекал в финансовую пирамиду МММ доверчивых дончан, и там их потом кидали. В начале 2014 года Пушилин даже мечтать не мог о таком доме», – констатирует Казанский, отмечая, что это – самая наглядная иллюстрация того, зачем организаторам «ДНР» все это было нужно.

По словам бывшего владельца особняка, до недавнего времени жена Пушилина выкладывала фото из его спальни в Инстаграм.

«Приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТР. Сказали, что им нужно обыскать дом, поскольку у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких трупов нет. Они говорят: «Ну, все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин», – вспоминает Ханович.

«Дом больше полутора тысяч метров, с большим зимним садом, с отдельным бассейном, джакузи, спортзалом, дизелями, гаражами, заправочными станциями. Все, что можно было придумать, там было все», – добавил он.

Куда вывезли вещи семьи, бизнесмен не знает. Более того, когда с углов дома посбивали инициалы хозяина, Сергей понял, что дом ему не вернут.

Напомним, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

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