Главарь «ДНР» Денис Пушилин после закрытия «границ» с подконтрольной Киеву территорией Украины нарвался на шквал критики со стороны своих же «сограждан»

Как известно, недавно боевик подписал указ, согласно которому выезжающие в Украину люди обязаны подписать документ о невозвращении в «республику» до улучшения эпидемиологической ситуации, передает Politeka.net.

Однако в конечном итоге этот документ лишил большинство местных жителей возможности банально поехать на неоккупированные территории за социальными выплатами, продуктами, к родным, на лечение, отвезти детей на поступление в украинские вузы и так далее.

Самое интересное, передает «Диалог.UA», что в отличие от КПВВ Еленовка, через который дончане попадали в Украину, КПВВ Станица Луганская работает, и жителям «ЛНР» гораздо проще оказаться на неподконтрольной боевикам территории.

В связи с этим в социальных сетях ущемленные люди с ОРДО обратились к Пушилину. Они разнесли его решение «закрыть» границы с Украиной, назвав его «фашистским». По их словам, «ДНР» теперь ассоциируется не со «свободной республикой», а с гетто и концлагерем.

«Вас, тварей уже практически все ненавидят, вы как фаш**ты", «Пушилин гори в аду, народ тебе этого не простит», «Будьте вы прокляты с вашим Пушилиным, не республика, а концлагерь, над людьми издеваются как хотят, сил уже нет», – цитирует издание наиболее яркие комментарии.

Более того, теперь ущемленные граждане угрожают главарю боевиков переворотом. Они называют себя «заложниками игрищ» и отмечают, что «люди лишились нормальной жизни.

«Хотели ДНР, вот и получили, теперь сидим в ж**е, никому нет до нас дела! А наша «власть» просто набивает карманы себе», «Просто нет слов. Мы за 15 часов 850 км проезжали. А, тут бывало на Еленовке стояли с 05.00 до 19.30. Вот вам и Народная республика. Только на Еленовке. Ненавижу эту власть», «Пушилин получит переворот», – пишут теперь те, кто ратовал за «русский мир» и звал Путина.

Напомним, в сети показали дом, в котором живет главарь "ДНР".

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Пушилин выдал планы для "победы" над Украиной.