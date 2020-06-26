Прес-секретар «військового командування ДНР» Едуард Басурін жорстко принизив російських найманців, які кинулися «захищати» Донбас
Бойовик заявив, що тим, хто воював за свободу «республіки», годі чекати якої-небудь матеріальної допомоги. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Оплот», відповідаючи на запитання телеглядачів. Уривок епічного інтерв'ю опублікував у своєму Twitter блогер Necro Mancer.
Все почалося з того, що один з телеглядачів поцікавився у Басуріна тим, чи буде надана допомога «ветеранам» і найманцям «першої хвилі» з Росії, які її потребують.
"Як вони поводяться?": принижений Путіним Лукашенко вибухнув гнівом після параду
Грандіозне повернення коштів українцям, у Мінфіні назвали точні дати: "Якщо ви клієнт Приватбанку...."
Найспокусливіша "Татова донька" поцупила з родини відомого актора: "Не робіть проблеми", фото коханців
Останні дані про хвору на рак Заворотнюк приголомшують: "Скоро побачите в кіно"
На це питання бойовик відповів дуже емоційно, а суть відповіді полягала в тому, що нічого було йти воювати, якщо розраховував тільки на винагороду.
«Людина, яка в 2014 році взяла зброю захищати своїх рідних, Вітчизну, Батьківщину… ми тепер зобов'язані їй за те, що вона узяла зброю? Тоді навіщо вона його брала? Є поняття Обов'язку і Честі, він зробив те, що повинен був зробити! А якщо ти просиш матеріальної винагороди, то на х*на ти взагалі тоді прийшов?!», – не приховував обурення гість ефіру.
Відповідаючи на уточнююче запитання ведучого, Басурін додав, що тим, хто пішов воювати в «першій хвилі», «ДНР» нічого не повинна.
Раніше ми розповідали про те, що бойовика побили під час святкування дня народження одного з «полковників республіки» на очах у десятків людей.
Нагадаємо, російські лікарі обурені відсутністю "премій" за Донбас.
Як повідомляла Politeka, "руський мир" перетворив Луганськ на другий Чорнобиль: страхітливі кадри
Також Politeka писала, що в РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.