Прес-секретар «військового командування ДНР» Едуард Басурін жорстко принизив російських найманців, які кинулися «захищати» Донбас

Бойовик заявив, що тим, хто воював за свободу «республіки», годі чекати якої-небудь матеріальної допомоги. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Оплот», відповідаючи на запитання телеглядачів. Уривок епічного інтерв'ю опублікував у своєму Twitter блогер Necro Mancer.

Все почалося з того, що один з телеглядачів поцікавився у Басуріна тим, чи буде надана допомога «ветеранам» і найманцям «першої хвилі» з Росії, які її потребують.

#Басурин: Человек, который в 14м году взял оружие защищать своих родных, Родину, религию. Мы теперь обязаны ему за это, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Если за это ты просишь материальное вознаграждение, то нахрена ты, вообще, шёл? https://t.co/P7HsguncJO pic.twitter.com/9qbQ3qPaJR — Necro Mancer (@666_mancer) June 24, 2020

На це питання бойовик відповів дуже емоційно, а суть відповіді полягала в тому, що нічого було йти воювати, якщо розраховував тільки на винагороду.

«Людина, яка в 2014 році взяла зброю захищати своїх рідних, Вітчизну, Батьківщину… ми тепер зобов'язані їй за те, що вона узяла зброю? Тоді навіщо вона його брала? Є поняття Обов'язку і Честі, він зробив те, що повинен був зробити! А якщо ти просиш матеріальної винагороди, то на х*на ти взагалі тоді прийшов?!», – не приховував обурення гість ефіру.

Відповідаючи на уточнююче запитання ведучого, Басурін додав, що тим, хто пішов воювати в «першій хвилі», «ДНР» нічого не повинна.

Раніше ми розповідали про те, що бойовика побили під час святкування дня народження одного з «полковників республіки» на очах у десятків людей.

Нагадаємо, російські лікарі обурені відсутністю "премій" за Донбас.

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