Пресс-секретарь «военного командования ДНР» Эдуард Басурин жестко унизил российских наемников, которые ринулись «защищать» Донбасс
Боевик заявил, что воевавшим за свободу «республики» нечего ждать какой-либо материальной помощи. Об этом он заявил в эфире телеканала «Оплот», отвечая на вопросы телезрителей. Отрывок эпичного интервью опубликовал в своем Twitter блогер Necro Mancer.
Все началось с того, что один из телезрителей поинтересовался у Басурина о том, будет ли предоставлена помощь «ветеранам» и наемникам «первой волны» из России, которые в ней нуждаются.
Новый удар стихии, скачок доллара и неожиданное заявление МВФ – главное за ночь
ВНО-2020: стало известно о непредвиденном, "89% выпускников не смогли..."
"Как они себя ведут?": униженный Путиным Лукашенко разразился гневом после парада
Русская Кардашьян едва не разорвала кружевной наряд внушительными формами: божественный ракурс
На этот вопрос боевик ответил очень эмоционально, а суть ответа заключалась в том, что нечего было идти воевать, если рассчитывал только на материальное вознаграждение.
«Человек, который в 2014 году взял оружие защищать своих родных, Отчизну, Родину… мы теперь обязаны ему за то, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Есть понятие Долга и Чести, он сделал то, что должен был сделать! А если ты просишь материального вознаграждения, то на х*на ты вообще тогда пришел?!», – не скрывал возмущения гость эфира.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Басурин добавил, что тем, кто пошел воевать в «первой волне», «ДНР» ничего не должна.
Ранее мы рассказывали о том, что боевика избили во время празднования дня рождения одного из «полковников республики» на глазах у десятков людей.
Напомним, российские врачи возмутились отсутствием "премий" за Донбасс.
Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры
Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.