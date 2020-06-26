Пресс-секретарь «военного командования ДНР» Эдуард Басурин жестко унизил российских наемников, которые ринулись «защищать» Донбасс

Боевик заявил, что воевавшим за свободу «республики» нечего ждать какой-либо материальной помощи. Об этом он заявил в эфире телеканала «Оплот», отвечая на вопросы телезрителей. Отрывок эпичного интервью опубликовал в своем Twitter блогер Necro Mancer.

Все началось с того, что один из телезрителей поинтересовался у Басурина о том, будет ли предоставлена помощь «ветеранам» и наемникам «первой волны» из России, которые в ней нуждаются.

#Басурин: Человек, который в 14м году взял оружие защищать своих родных, Родину, религию. Мы теперь обязаны ему за это, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Если за это ты просишь материальное вознаграждение, то нахрена ты, вообще, шёл? https://t.co/P7HsguncJO pic.twitter.com/9qbQ3qPaJR — Necro Mancer (@666_mancer) June 24, 2020

На этот вопрос боевик ответил очень эмоционально, а суть ответа заключалась в том, что нечего было идти воевать, если рассчитывал только на материальное вознаграждение.

«Человек, который в 2014 году взял оружие защищать своих родных, Отчизну, Родину… мы теперь обязаны ему за то, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Есть понятие Долга и Чести, он сделал то, что должен был сделать! А если ты просишь материального вознаграждения, то на х*на ты вообще тогда пришел?!», – не скрывал возмущения гость эфира.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Басурин добавил, что тем, кто пошел воевать в «первой волне», «ДНР» ничего не должна.

Ранее мы рассказывали о том, что боевика избили во время празднования дня рождения одного из «полковников республики» на глазах у десятков людей.

Напомним, российские врачи возмутились отсутствием "премий" за Донбасс.

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