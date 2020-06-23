Російський письменник, колишній терорист "ДНР" Захар Прилепін пояснив, чому Росія не приєднує до себе "Л/ДНР"

На його думку, РФ не приєднала до себе Донбас, як анексований Крим, оскільки боялася.

Таку окупаційну риторику Прилепін озвучив в інтерв'ю словенському телеканалу RTV 4 в 2018 році, передає Обозреватель.

Він зазначив, що бойовик заявив, що Кремль нібито був упевнений в ланцюговій реакції такого кроку і в тому, що слідом за східними регіонами України в склад Російської Федерації нібито захочуть увійти всі інші області сусідньої держави. А цього країна-агресор дозволити собі не може.

Прилепін зазначив, що він з самого початку знав: з Донбасом росіянам не вдасться реалізувати сценарій окупації українського півострова.

"Якщо б Росія розпочала в цьому брати участь, то абсолютно незрозуміло, що робити з іншими регіонами. Добре, вона визнала Донецьк і Луганськ, а в Харкові, Одесі теж "повстання", і в Запоріжжі теж "повстання". І це колосальний простір, з яким Росія не могла впоратися", — він озвучив фейкову пропагандистську статистику про нібито тотальну підтримку Україною країни-окупанта.

Прилепін також цинічно додав, що Росія нібито була категорично проти проведення "референдуму" на Донбасі і назвав розв'язану нею військами війну "громадянської".

"Там починається "громадянська" війна, що може зробити Росія? Тому Росія була проти того, щоб Донбас робив "референдум". Росія — Крим, все, нам достатньо. А там починається "революція". Вони кажуть: "Ні, ми все одно проведемо референдум. Ми хочемо в Росію". І Росія дуже боїться цього, що не справиться", — сказав Прилєпін.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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