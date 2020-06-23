Российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин объяснил, почему Россия не присоединяет к себе "Л/ДНР"

По его мнению, РФ не присоединила к себе Донбасс, как временно аннексированный Крым, поскольку боялась.

Такую оккупационную риторику Прилепин озвучил в интервью словенскому телеканалу RTV 4 в 2018 году, передает Обозреватель.

Он отметил, что боевик заявил, что Кремль якобы был уверен в цепной реакции такого шага и в том, что вслед за восточными регионами Украины в состав Российской Федерации якобы захотят войти все остальные области соседнего государства. А этого страна-агрессор позволить себе не может.

Прилепин отметил, что он изначально знал: с Донбассом россиянам не удастся реализовать сценарий оккупации украинского полуострова.

"Если бы Россия начала в этом участвовать, то совершенно непонятно, что делать с другими регионами. Хорошо, она признала Донецк и Луганск, но в Харькове, Одессе тоже "восстание", и в Запорожье тоже "восстание". И это колоссальное пространство, с которым Россия не могла справиться", — озвучил он фейковую пропагандистскую статистику о якобы тотальной поддержке Украиной страны-оккупанта.

Прилепин также цинично добавил, что Россия якобы была категорически против проведения "референдума" на Донбассе и назвал развязанную ее войсками войну "гражданской".

"Там начинается "гражданская" война, что может сделать Россия? Поэтому Россия была против того, чтобы Донбасс делал "референдум". Россия — Крым, все, нам достаточно. А там начинается "революция". Они говорят: "Нет, мы все равно проведем референдум. Мы хотим в Россию". И Россия очень боится этого, что не справится", — сказал Прилепин.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

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