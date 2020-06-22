Письменник і блогер Ян Валетов дав несподіваний пораду жителям України

Він заявив, щоб Україна вистояла у війні з Російською Федерацією, їй потрібно повністю відгородитися від агресора.

Також дуже важливо нейтралізувати всередині країни вузький прошарок населення та "русский мир", яке вороже ставиться до всього українського і живе ідеєю єдиної держави з Росією. Таку думку він висловив 2017 року в ефірі Обозреватель. LIVE.



Письменник підкреслив, що агресія Кремля стала тією межею, яка розділила українців і росіян.

"Я прихильник еволюційної моделі розвитку… Неможливо змінити ментальність людей за наказом, це дуже тривалий процес… Ментально відокремитися, на жаль, допомогла війна. Дуже важко, дуже криваво, але ментальне відділення відбулося. Вододіл вже відбувся", - заявив він.

Крім того, він виявив в Україні дуже багато людей, які підтримують ідею "об'єднання України і Росії".

"В Україні залишається дуже багато людей, які є прихильниками ідеї Радянського Союзу, ідеї єдиної держави з Росією. Ці люди досить агресивні… Нам треба перевиховати, переформатувати досить вузький прошарок людей, досить активну. Нехай це буде 10-15% населення. Це не ті, хто голосує 96-86% "За". Це ті, хто активні. А інші підуть туди, куди скажуть", - додав письменник.

За словами Валетова, ситуація склалася непроста – адже "офіційно" між Україною і Росією війни немає.

"Ми не будемо мати можливості "дерашизації" РФ. Ми будемо мати можливість відгородитися. Це буде величезним щастям, якщо ми зможемо це зробити", - додав він.

Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.

Як Politeka повідомляла, письменник Валетов пояснив, як Росія намагається не зникнути з карти світу.

Також Politeka писала, що письменник Валетов пояснив, як РФ змусить Україну платити за Донбас.