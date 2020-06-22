Писатель и блогер Ян Валетов дал неожиданный совет жителям Украины

Он заявил, чтобы Украина выстояла в войне с Российской Федерацией, ей нужно полностью отгородиться от агрессора.

Также очень важно нейтрализовать внутри страны узкую прослойку населения и "русский мир", которое враждебно относится ко всему украинскому и живет идеей единого государства с Россией. Такое мнение он высказал 2017 года в эфире Обозреватель. LIVE.



Писатель подчеркнул, что агрессия Кремля стала той гранью, которая разделила украинцев и россиян.

"Я сторонник эволюционной модели развития… Невозможно поменять ментальность людей по приказу, это очень длительный процесс… Ментально отделиться, к сожалению, помогла война. Очень тяжело, очень кроваво, но ментальное отделение произошло. Водораздел уже произошел", - заявил он.

Кроме того, он обнаружил в Украине очень много людей, которые поддерживают идею "объединения Украины и России".

"В Украине остается очень много людей, которые являются приверженцами идеи Советского Союза, идеи единого государства с Россией. Эти люди достаточно агрессивные… Нам нужно их перевоспитать, переформатировать достаточно узкую прослойку людей, достаточно активную. Пусть это будет 10-15% населения. Это не те, кто голосует 96-86% "За". Это те, кто активны. А остальные пойдут туда, куда скажут", - добавил писатель.

По словам Валетова, ситуация сложилась непростая – ведь "официально" между Украиной и Россией войны нет.

"Мы не будем иметь возможности "дерашизации" РФ. Мы будем иметь возможность отгородиться. Это будет огромным счастьем, если мы сможем это сделать", - добавил он.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.