Художник і письменник Лесь Подерв'янський дав несподівану пораду жителям України

За його словами, найбільш підходящий для України державний лад – "анархія в своїй найкращій формі". Подерв'янський, українці – "народ, який не любить начальства".

Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Він сьогодні обирає начальство, а завтра плює на нього. Ось до*цапи люблять своє начальство, і вони схильні до того, щоб йому підкорятися. Наш народ може сам впоратися без начальства", - вважає він.

За його словами, українцям необхідна така держава, де народ сам зможе виконувати основні управлінські функції.

"Ідеальною була б модель, коли держава така... декоративна. Як у всіх є держава, то й нам теж треба, але щоб народ основні функції виконував сам. Щоб роль чиновницької бюрократії була зведена до мінімуму. Те, що робив Махно, наприклад. Його система працювала. Це ж не значить, що було беззаконня і безвладдя. Є закони, але прогрес йде знизу", - додав художник.

Як зазначив Подерв'янський, прогресивні країни теж рухаються до анархії, але у нас це чомусь не працює.

"Чому ж у нас це не працює? Тому, що у нас є принцип негативного відбору. В еволюції є принцип позитивного відбору: хто сильніший і розумніший, той і виграє. А в України наверх вилазить тільки лайно, і тому це не працює. Немає запобіжників, щоб воно не вилазило. Нагорі у нас тупі, неосвічені, патологічно жадібні люди", - додав художник.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.