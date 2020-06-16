Відомий письменник і художник Лесь Подерв'янський висловився про роль російської мови в Україні

За його словами, єдина функція, яку має російська мова в Україні - це зручність.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу Новое время.

За його словами, російська мова зручна у спілкуванні, але в Україні її чекає така ж доля, як доля англійської мови у Франції.

"Повсякденна російська мова в Україні - це есперанто (штучний прим.ред.), вона не несе іншої функції, крім зручності спілкування. Я думаю, її в Україні чекає та ж доля, що і англійську у Франції. Осад є, але перейти і говорити можуть всі", - заявив Подерв'янський.

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський висловився про російське населення. За його словами, відмітними рисами росіян є понти, бажання кривдити слабких і тупа впертість.

На його думку, росіяни – це "дуже дивні люди, які відрізняються від всіх інших", адже вони звеличують ті цінності, які викликають у інших народів лише негативні емоції.

Крім того, письменник вважає, що ще дуже важлива для жителів Російської Федерації річ – це понти, які дозволяють росіянам відчувати себе щасливими.

"Це здаватися, замість того, щоб бути. Ще б я відзначив тупу впертість. І бажання ображати слабких, тому що без цього не можна відчувати себе щасливим росіянином", - резюмував Подерв'янський в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.