Відомий письменник і художник Лесь Подерв'янський висловився про роль російської мови в Україні
За його словами, єдина функція, яку має російська мова в Україні - це зручність.
Про це він розповів в інтерв'ю журналу Новое время.
За його словами, російська мова зручна у спілкуванні, але в Україні її чекає така ж доля, як доля англійської мови у Франції.
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"Повсякденна російська мова в Україні - це есперанто (штучний прим.ред.), вона не несе іншої функції, крім зручності спілкування. Я думаю, її в Україні чекає та ж доля, що і англійську у Франції. Осад є, але перейти і говорити можуть всі", - заявив Подерв'янський.
Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський висловився про російське населення. За його словами, відмітними рисами росіян є понти, бажання кривдити слабких і тупа впертість.
На його думку, росіяни – це "дуже дивні люди, які відрізняються від всіх інших", адже вони звеличують ті цінності, які викликають у інших народів лише негативні емоції.
Крім того, письменник вважає, що ще дуже важлива для жителів Російської Федерації річ – це понти, які дозволяють росіянам відчувати себе щасливими.
"Це здаватися, замість того, щоб бути. Ще б я відзначив тупу впертість. І бажання ображати слабких, тому що без цього не можна відчувати себе щасливим росіянином", - резюмував Подерв'янський в інтерв'ю.
Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.
Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.
Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.