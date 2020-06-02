Український письменник і художник Лесь Подерв'янський озвучив рецепт "дружби" з росіянами

На його думку, українці ніяк не зможуть співіснувати з росіянами, тому що вони не сприймають нас, як самостійна держава.

Таку думку він висловив 2019 року у програмі "Realpolitik з Олександром Хоруженко" на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Для росіянина є такі речі, як бравада, що ми на всіх покласти хотіли", - каже письменник.

Він також розкрив секрет, як правильно розмовляти з росіянами, щоб "заслужити його повагу".

"Насправді, в приватному спілкуванні, ти з росіянином ніколи не домовишся, поки він не отримає від тебе в морду. Коли він отримає в морду, замість того, щоб завдати удару у відповідь, він встане з-під столу, і скаже :"Мужик, я тебе поважаю" і лізе цілуватися", - заявив письменник, зазначивши, що нормальні люди так себе не ведуть.

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський різко висловився про пороки росіян. Він вважає, що росіяни принижують інших виключно заради самоствердження, помилково вважаючи, що це шлях до поваги, адже їм споконвічно притаманна гіпертрофована зарозумілість, і гордовитість.



Публіцист зазначив, що жителі Росії не здатні сприймати реальність, тому їм комфортніше жити в світі брехні та ілюзорних речей, а це заважає їм вести себе раціонально.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні

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Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.