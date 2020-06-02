Украинский писатель и художник Лесь Подервянский озвучил рецепт "дружбы" с русскими

По его мнению, украинцы никак не смогут сосуществовать с руссиянами, потому что они не воспринимают нас, как самостоятельное государство.

Такое мнение он высказал 2019 года в программе "Realpolitik с Александром Хоруженко" на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Для русского есть такие вещи, как бравада, что мы на всех положить хотели", - говорит писатель.

Он также раскрыл секрет, как правильно разговаривать с русским, чтобы "заслужить его уважение".

"На самом деле, в частном общении, ты с русским никогда не договоришься, пока он не получит от тебя в морду. Когда он получит в морду, вместо того, чтобы нанести ответный удар, он встанет из-под стола, и скажет :"Мужик, я тебя так уважаю" и лезет целоваться", - заявил писатель, отметив, что нормальные люди так себя не ведут.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский резко высказался о пороках россиян. Он считает, что россияне унижают других исключительно ради самоутверждения, ошибочно полагая, что это путь к уважению, ведь им изначально присуще гипертрофированное высокомерие и надменность.

Публицист отметил, что жители России не способны воспринимать реальность, поэтому им комфортнее жить в мире лжи и иллюзорных вещей, а это мешает им вести себя рационально.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.