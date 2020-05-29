Український прозаїк і драматург Лесь Подерв'янський заявив, що врятує Україну від крадіжки
Так, він заявив в 2019 році, що від тотального злодійства в українських державних компаніях може врятувати їх приватизація.
Таку точку зору він висловив в інтерв'ю Яніні Соколової (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Подерв'янський зазначив, що розкрадання на українських підприємствах можна було б уникнути, якби всі підприємства були приватними.
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"З приводу того, що хтось щось хоче вкрасти – так це нормально. Потрібно зробити так, щоб неможливо було п**дити. Наприклад, якщо якась приватна компанія, то ти там х*ін що сп**диш", – висловився драматург.
Він підкреслив, що найчастіше випадки крадіжок відбуваються саме в держкомпаніях, тому що люди відчувають безвідповідальність.
"Потрібно створити в Україні такі умови, щоб робити це (красти. – прим. ред.) було складно. Для цього потрібні розум і мозок", – висловив свою точку зору Лесь Подерв'янський.
Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський різко висловився про пороки росіян. Він вважає, що росіяни принижують інших виключно заради самоствердження, помилково вважаючи, що це шлях до поваги, адже їм споконвічно притаманна гіпертрофована зарозумілість, і гордовитість.
Публіцист зазначив, що жителі Росії не здатні сприймати реальність, тому їм комфортніше жити в світі брехні та ілюзорних речей, а це заважає їм вести себе раціонально.
Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні
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Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.