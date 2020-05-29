Український прозаїк і драматург Лесь Подерв'янський заявив, що врятує Україну від крадіжки

Так, він заявив в 2019 році, що від тотального злодійства в українських державних компаніях може врятувати їх приватизація.

Таку точку зору він висловив в інтерв'ю Яніні Соколової (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Подерв'янський зазначив, що розкрадання на українських підприємствах можна було б уникнути, якби всі підприємства були приватними.

"З приводу того, що хтось щось хоче вкрасти – так це нормально. Потрібно зробити так, щоб неможливо було п**дити. Наприклад, якщо якась приватна компанія, то ти там х*ін що сп**диш", – висловився драматург.

Він підкреслив, що найчастіше випадки крадіжок відбуваються саме в держкомпаніях, тому що люди відчувають безвідповідальність.