Украинский прозаик и драматург Лесь Подервянский заявил, что спасет Украину от воровства
Так, он заявил в 2019 году, что от тотального воровства в украинских государственных компаниях может спасти их приватизация.
Такую точку зрения он высказал в интервью Янине Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Подервянский отметил, что разворовывание на украинских предприятиях можно было бы избежать, если бы все предприятия были частными.
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"По поводу того, что кто-то что-то хочет украсть – так это нормально. Нужно сделать так, чтобы невозможно было п**дить. Например, если какая-то частная компания, то ты там х*ен что сп**дишь", – высказался драматург.
Он подчеркнул, что чаще всего случаи воровства происходят именно в госкоманиях, потому что люди чувствуют безответственность.
"Нужно создать в Украине такие условия, чтобы делать это (воровать. – прим. ред.) было сложно. Для этого нужны разум и мозг", – выразил свою точку зрения Лесь Подервянский.
Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский резко высказался о пороках россиян. Он считает, что россияне унижают других исключительно ради самоутверждения, ошибочно полагая, что это путь к уважению, ведь им изначально присуще гипертрофированное высокомерие и надменность.
Публицист отметил, что жители России не способны воспринимать реальность, поэтому им комфортнее жить в мире лжи и иллюзорных вещей, а это мешает им вести себя рационально.
Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине
Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами
Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.