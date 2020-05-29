Украинский прозаик и драматург Лесь Подервянский заявил, что спасет Украину от воровства

Так, он заявил в 2019 году, что от тотального воровства в украинских государственных компаниях может спасти их приватизация.

Такую точку зрения он высказал в интервью Янине Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подервянский отметил, что разворовывание на украинских предприятиях можно было бы избежать, если бы все предприятия были частными.

"По поводу того, что кто-то что-то хочет украсть – так это нормально. Нужно сделать так, чтобы невозможно было п**дить. Например, если какая-то частная компания, то ты там х*ен что сп**дишь", – высказался драматург.

Он подчеркнул, что чаще всего случаи воровства происходят именно в госкоманиях, потому что люди чувствуют безответственность.