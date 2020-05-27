Український письменник і художник Лесь Подерв'янський розповів, як Росія може знищити Україну

За його словами, президент Росії Володимир Путін може завдати Україні серйозної шкоди, віддавши назад вкрадені території.

Таку думку висловив український письменник Лесь Подерв'янський у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо я був би Путіним, я зараз віддав би це все Україні, і нам було б п*здець (кінець прим.ред)", — підкреслив він.

Свої слова Подерв'янський пояснив тим, що Україна не знала б, що робити і як впоратися з повернутими територіями.

"Тому що зараз, ці люди звідти — це гирі на ногах України. Тому немає нічого кращого для Путіна, ніж віддати нам окуповані території немає. Це щастя, що їх зараз у нас немає", — запевнив письменник.

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський різко висловився про пороки росіян. Він вважає, що росіяни принижують інших виключно заради самоствердження, помилково вважаючи, що це шлях до поваги, адже їм споконвічно притаманна гіпертрофована зарозумілість, і гордовитість.



Публіцист зазначив, що жителі Росії не здатні сприймати реальність, тому їм комфортніше жити в світі брехні та ілюзорних речей, а це заважає їм вести себе раціонально.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.