Украинский писатель и художник Лесь Подервянский рассказал как Россия может уничтожить Украину

По его словам, президент России Владимир Путин может причинить Украине серьезный вред, отдав обратно украденные территории.

Такое мнение высказал украинский писатель Лесь Подервянский в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Если я был бы Путиным, я сейчас отдал бы это все Украине, и нам был бы п*здец (конец прим.ред.)", — подчеркнул он.

Свои слова Подервянский объяснил тем, что Украина не знала бы, что делать и как справиться с возвращенными территориями.

"Потому что сейчас, эти люди оттуда — это гири на ногах Украины. Потому нет ничего лучшего для Путина, чем отдать нам оккупированные территории нет. Это счастье, что их сейчас у нас нет", — заверил писатель.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский резко высказался о пороках россиян. Он считает, что россияне унижают других исключительно ради самоутверждения, ошибочно полагая, что это путь к уважению, ведь им изначально присуще гипертрофированное высокомерие и надменность.



Публицист отметил, что жители России не способны воспринимать реальность, поэтому им комфортнее жить в мире лжи и иллюзорных вещей, а это мешает им вести себя рационально.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.