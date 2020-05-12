Письменник впевнений, що влада Росії навіть не розуміє, що творить

Український письменник і художник Лесь Подерв'янський розповів, чому президент РФ Володимир Путін захопив Крим

За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін окупував український Крим через свою жадібність.

Про це він заявив на телеканалі ATR, зазначивши, що "Україні потрібно допомагати росіянам робити помилки" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Це пика жадібність і не від великого розуму це все робиться. Чомусь є люди, які кажуть, що ось там сидять такі мудрі, вони все прораховують. Вони всі дуже погано рахують. Буквально кожен їх крок — це в штангу. Вони відібрали Крим, але втратили Україну. Дуже розумний вчинок", зазначив він.

Також Подерв'янський висловив переконання, що все в конфлікті України і Росії йде так, як треба.

"Треба допомагати робити їм (Росії - прим. ред.) як можна більше помилок, вони йдуть з зав'язаними очима до величезної ями", — підсумував письменник.

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський різко висловився про пороки росіян.

Він вважає, що росіяни принижують інших виключно заради самоствердження, помилково вважаючи, що це шлях до поваги, адже їм споконвічно притаманна гіпертрофована зарозумілість, і гордовитість.

Публіцист зазначив, що жителі Росії не здатні сприймати реальність, тому їм комфортніше жити в світі брехні та ілюзорних речей, а це заважає їм вести себе раціонально.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.