Известный писатель и художник Лесь Подервянский высказался о роли российского языка в Украине

По его словам, единственная функция, которую имеет русский язык в Украине - это удобство.

Об этом он рассказал в интервью журналу Новое время.

По его словам, русский язык удобен в общ ении, но в Украине его ожидает такая же судьба, как судьба английского языка во Франции.

"Повседневный русский язык в Украине - это эсперанто (искусственный прим.ред.), он не несет иной функции, кроме удобства общения. Я думаю, его в Украине ждет та же участь, что и английского во Франции. Осадок есть, но перейти и говорить могут все", - заявил Подервянский.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский высказался о российском населении. По его словам, отличительными чертами россиян являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

По его мнению, россияне – это "очень странные люди, которые отличаются от всех остальных", ведь они возвеличивают те ценности, которые вызывают у других народов лишь негативные эмоции.

Кроме того, писатель считает, что еще очень важная для жителей Российской Федерации вещь – это понты, которые позволяют россиянам чувствовать себя счастливыми.

"Это казаться, вместо того, чтобы быть. Еще бы я отметил тупое упрямство. И желание обижать слабых, потому что без этого нельзя чувствовать себя счастливым россиянином", - резюмировал Подервянский в интервью.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.