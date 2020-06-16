Известный писатель и художник Лесь Подервянский высказался о роли российского языка в Украине
По его словам, единственная функция, которую имеет русский язык в Украине - это удобство.
Об этом он рассказал в интервью журналу Новое время.
По его словам, русский язык удобен в общ ении, но в Украине его ожидает такая же судьба, как судьба английского языка во Франции.
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"Повседневный русский язык в Украине - это эсперанто (искусственный прим.ред.), он не несет иной функции, кроме удобства общения. Я думаю, его в Украине ждет та же участь, что и английского во Франции. Осадок есть, но перейти и говорить могут все", - заявил Подервянский.
Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский высказался о российском населении. По его словам, отличительными чертами россиян являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.
По его мнению, россияне – это "очень странные люди, которые отличаются от всех остальных", ведь они возвеличивают те ценности, которые вызывают у других народов лишь негативные эмоции.
Кроме того, писатель считает, что еще очень важная для жителей Российской Федерации вещь – это понты, которые позволяют россиянам чувствовать себя счастливыми.
"Это казаться, вместо того, чтобы быть. Еще бы я отметил тупое упрямство. И желание обижать слабых, потому что без этого нельзя чувствовать себя счастливым россиянином", - резюмировал Подервянский в интервью.
Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.
Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.
Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.