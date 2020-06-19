Художник и писатель Лесь Подервянский дал неожиданный совет жителям Украины

По его словам, наиболее подходящий для Украины государственный строй – "анархия в своей лучшей форме". Подервянский, украинцы – "народ, не любящий начальства".

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина.

"Он сегодня выбирает начальство, а завтра плюет на него. Вот к*цапы любят свое начальство, и они склонны к тому, чтобы ему подчиняться. Наш народ может сам справиться без начальства", - считает он.

По его словам, украинцам необходимо такое государство, где народ сам сможет исполнять основные управленские функции.

"Идеальной была бы модель, когда государство такое... декоративное. Как у всех есть государство, то и нам тоже надо, но чтобы народ основные функции выполнял сам. Чтобы роль чиновничьей бюрократии была сведена к минимуму. То, что делал Махно, например. Его система работала. Это же не значит, что было беззаконие и безвластие. Есть законы, но прогресс идет снизу", - добавил художник.

Как отметил Подервянский, прогрессивные страны тоже движутся к анархии, но у нас это почему-то не работает.

"Почему же у нас это не работает? Потому, что у нас есть принцип негативного отбора. В эволюции есть принцип позитивного отбора: кто сильнее и умнее, тот и выиграет. А у Украины наверх вылезает только дерьмо, и поэтому это не работает. Нет предохранителей, чтобы оно не вылезало. Наверху у нас тупые, необразованные, патологически жадные люди", - добавил художник.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.