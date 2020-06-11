Український письменник, громадський діяч, співак і лідер групи "Пирятин" Іван Семесюк жорстко висловився про Росію

На його думку, росіяни повинні самі розібратися зі своїми проблемами, а Україна може допомогти їм лише "гумористичної бомбардуванням".

За його словами, не український народ відокремлювався від російського - все було навпаки. Така думка прозвучала у 2018 році для журналістів видання Обозреватель.

"Росіяни обрали дивний шлях і відділилися від такої матриці під назвою східно-європейська цивілізація, до якої українці мають безпосереднє відношення. А ми - один з її стовпів насправді. Тобто - це те ж саме справа, але з іншого боку", - пояснив Семесюк.

Тому, впевнений співак, Україні варто залишити росіян в спокої - хай вони самі розбираються зі своїми розкладами. Українці ж можуть тільки допомогти.

"Україні варто залишити росіян в спокої - хай вони самі розбираються зі своїми розкладами. Та скажімо, піддати їх остракізму і гумористичному бомбардуванню, наприклад. Це все, що ми можемо зробити", - підсумував Семесюк.

Також раніше повідомлялося, що російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко закликав Росію розділити Україну на частини. Про це фанат "російського світу" заявив під час візиту в окупований Донецьк, навівши приклад з Чехословаччиною.

За його словами, Україна нібито повинна була дати областях автономію, щоб не було зараз проблем. Скандальний письменник також порадив Україні відпустити від себе регіони і віддати їх мирно Росії, як вчинили між собою в свій час Чехія та Словаччина.

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