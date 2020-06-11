Украинский писатель, общественный деятель, певец и лидер группы "Пирятин" Иван Семесюк жестко высказался о Россие

По его мнению, россияне должны сами разобраться со своими проблемами, а Украина может помочь им лишь "юмористической бомбардировкой".

По его словам, не украинский народ отделялся от русского - все было наоборот. Такое мнение прозвучало в 2018 году для журналистов издания Обозреватель.

"Россияне когда-то выбрали странный путь и отделились от такой матрицы под названием восточно-европейская цивилизация, к которой украинцы имеют непосредственное отношение. А мы - один из ее столпов самом деле. То есть - это то же самое дело, но с другой стороны", - пояснил Семесюк.

Поэтому, уверен певец, Украине стоит оставить россиян в покое - пусть они сами разбираются со своими раскладами. Украинцы же могут им только помочь.

"Украине стоит оставить россиян в покое - пусть они сами разбираются со своими раскладами. И скажем, подвергнуть их остракизму и юмористической бомбардировке, например. Это все, что мы можем сделать", - подытожил Семесюк.

Также ранее сообщалось, что российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко призвал Россию разделить Украину на части. Об этом фанат "русского мира" заявил во время визита в оккупированный Донецк, приведя пример с Чехословакией.

По его словам, Украина якобы должна была дать областям автономию, чтобы не было сейчас проблем. Скандальный писатель также посоветовал Украине отпустить от себя регионы и отдать их мирно России, как поступили между собой в свое время Чехия и Словакия.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, Капранов резко прошелся по языковому закону.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.