Російський письменник, терорист, який воював у лавах "ДНР", Захар Прилєпін заявив, що настрої в Росії наближають здійснення перевороту

Прогнозом про високу ймовірність революції Прилепін поділився 2019 року в статті для пропагандистського сайту окупантів, передає Обозреватель.

Захар Прилєпін

"Відчуття цілком певні. Влада РФ, яка могла б спертися на більшість, свого власного народу побоюється. Тому реальної політичної сили, що представляє більшість, — немає в Росії. Є клуби мільйонерів за інтересами, що видають себе за політиків, які дбають про народ. У цій ситуації активної меншості — всі карти в руки. І меншість відпрацьовує технології перехоплення влади у власних цілях",   зазначив він.

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До так званого меншості Прилепін відніс кремлівських гравців, які розуміють, що опиняться за бортом після 2024 року, значну частину силовиків, спецслужб, радикальну ліберальну інтелігенцію, молодь, а також культурну і фінансову еліту.

"У сукупності всі названі не становлять і 10-15% населення, але переворот буде здійснено в Росії саме в їх інтересах. Шансів для цього все більше. Публічних людей, які в змозі на хорове "Доки?!" — сказати: "Ідіть ви на *** зі своїм б***** Майданом", — все менше", — занепокоївся письменник-терорист.

Він додав, що росіяни повинні грамотно вести боротьбу за Україну і не намагатися знищити те, що дорого чужому народу. Крім того, він закликав Росію допомогти Україні вийти "з мороку".

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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