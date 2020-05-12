Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", розкрив суть "братства" Росії

Так, він зізнався, що росіяни вважають українців неповноцінними людьми.

Про це він розповів під час зустрічі з читачами в МХАТ.

Разом з тим, він звинуватив своїх співвітчизників у тому, що така поведінка заважає ментального завоювання України країною-агресором. На його думку, якщо відібрати в України її українство, то з нашої країни можна зробити Росію.

"Не треба боротися з Україною, з українством, з вишиванкою, з борщем, з українською культурою. Припинити ось цю тему, що коли українець розумнішає, він стає росіянином Не треба цього нічого. Це дивовижна прекрасна країна, вражаючий народ, вражаюча культура, своя література, своя пісня, своя музика. Навіщо принижувати це, до яких чортів?! Треба завойовувати, відбирати нормальне українство, нормальну Україну. Україну Махно, Рибалко, Ковпака, Лесі Українки. Її треба забирати в України Шухевича і Бандери", – сказав Прилєпін.

Він додав, що росіяни повинні грамотно вести боротьбу за Україну і не намагатися знищити те, що дорого чужого народу. Крім того, він закликав Росію допомогти Україні вийти "з мороку".

"До чого знущатися і говорити, що українці якісь недолюди? Так там все прекрасно, вони абсолютно нормальні адекватні люди! Якась частина підбадьорилася, інфікувалася, збудилася від всіх цих подій. Ми з вами такі ж були ідіоти 15, 20, 30 років тому, теж так само скакали на кістках своєї країни. Не треба переживати з цього приводу ніякої поблажливості. Росії треба тихо поступально допомагати людям України з цього морока виходити", – резюмував письменник.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що терорист Прилепін "відібрав" у України вишиванки