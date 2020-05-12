Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", раскрыл суть "братства" России

Так, он признался, что россияне считают украинцев неполноценными людьми.

Об этом он рассказал во время встречи с читателями в МХАТ.

Вместе с тем, он обвинил своих соотечественников в то, что такое поведение мешает ментальному завоеванию Украины страной-агрессором. По его мнению, если отобрать у Украины ее украинство, то с нашей страны можно сделать Россию.

"Не надо бороться с Украиной, с украинством, с вышиванкой, с борщом, с украинской культурой. Прекратить вот эту тему, что когда украинец умнеет, он становится русским. Не надо этого ничего. Это удивительная прекрасная страна, поразительный народ, поразительная культура, своя литература, своя песня, своя музыка. Зачем унижать это, к каким чертям?! Надо завоевывать, отбирать нормальное украинство, нормальную Украину. Украину Махно, Рыбалко, Ковпака, Леси Украинки. Ее надо забирать у Украины Шухевича и Бандеры", – сказал Прилепин.

Он добавил, что россияне должны грамотно вести борьбу за Украину и не пытаться уничтожить то, что дорого чужому народу. Кроме того, он призвал Россию помочь Украине выйти "из морока".

"К чему издеваться и говорить, что украинцы какие-то недолюди? Да там все прекрасно, они нормальные совершенно вменяемые люди! Какая-то часть взбодрилась, инфицировалась, возбудилась от всех этих событий. Мы с вами такие же были идиоты 15, 20, 30 лет назад, тоже так же скакали на костях своей страны. Не надо испытывать по этому поводу никакую снисходительность. России надо тихо поступательно помогать людям Украины из этого морока выходить", – подытожил писатель.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

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