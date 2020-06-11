Российский писатель, террорист, который воевал в рядах "ДНР", Захар Прилепин заявил, что настроения в России приближают совершение переворота

Прогнозом о высокой вероятности революции Прилепин поделился 2019 года в статье для пропагандистского сайта оккупантов, передает Обозреватель.

"Ощущения вполне определенные. Власть РФ, которая могла бы опереться на большинство, своего собственного народа опасается. Поэтому реальной политической силы, представляющей большинство, — нет в России. Есть клубы миллионеров по интересам, выдающих себя за политиков, радеющих о народе. В этой ситуации активному меньшинству — все карты в руки. И меньшинство отрабатывает технологии перехвата власти в собственных целях", — отметил он.

К так называемому меньшинству Прилепин отнес кремлевских игроков, которые понимают, что окажутся за бортом после 2024 года, значительную часть силовиков спецслужб, радикальную либеральную интеллигенцию, молодежь, а также культурную и финансовую элиту.

"В совокупности все названные не составляют и 10-15% населения, но в России будет переворот осуществлен именно в их интересах. Шансов для этого все больше. Публичных людей, которые в состоянии на хоровое "Доколе?!" — сказать: "Идите вы на *** со своим б***** Майданом", — все меньше", — обеспокоился писатель-террорист.

Он добавил, что россияне должны грамотно вести борьбу за Украину и не пытаться уничтожить то, что дорого чужому народу. Кроме того, он призвал Россию помочь Украине выйти "из морока".

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

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