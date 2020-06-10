Відомий музикант, фотограф і блогер Олексій Лебединський розповів про тисячі ненавидять Володимира Путіна росіян

За його словами, в російському суспільстві досить багато людей, які розуміють злочинність путінського режиму в Росії і підтримують Україну в її війні за територіальну цілісність.

Про це він заявив в ефірі Обозреватель.LIVE.

"Це, звичайно, важке і болісне питання сприйняття українцями російського народу як такого. Тому що це є війна, і дуже болюче питання. Я хочу сказати, що в повній мірі розумію українців. Дуже важко говорити про те, що "здрастуйте, українці, я той самий росіянин, який розуміє, що таке той жах, який виробляє Путін своїми діями, що таке жах путінської влади". І нас багато. Ось повірте, нас дуже багато", - зазначив він.

За словами Лебединського, українська влада завдяки Майдану отримала хорошу щеплення від безкарності.

"А на питання, чому ми нічого не робимо, я в сотий раз кажу: Хлопці, у нас страшна ситуація в Росії, у нас не рипнутися. У вас не було такої ситуації, коли ви змінювали свою владу. Ви молодці, ви це зробили і можете це зробити ще і ще раз. Тому у вас, слава Богу, вибудовується щось нормальне. Тобто, люди вже бояться нахабніти і розуміють, що народ може відповісти. В Росії немає такого", - переконаний музикант.

При цьому Лебединський підкреслив, що Путін для збереження влади готовий піти на будь-яке кровопролиття.

"Мої друзі – нормальні люди. Вони всі ці росіяни розуміють, що Путін – зло, що в країні твориться жах. Але вони також розуміють, що якщо їх вийде на протест навіть сто чи тисяча, врешті решт їх всіх замочать, ось реально замочать. І не десять чоловік, а всі сто або тисячу. Адже ця влада, яка сидить у Кремлі, вона здатна на все", - підсумував він.

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