Известный музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский рассказал о тысячах ненавидящих Владимира Путина россиян

По его словам, в российском обществе достаточно много людей, которые понимают преступность путинского режима в России и поддерживают Украину в ее войне за территориальную целостность.

Об этом он заявил в эфире Обозреватель.LIVE.

"Это, конечно, тяжелый и болезненный вопрос восприятия украинцами российского народа как такового. Потому что это есть война, и очень болезненный вопрос. Я хочу сказать, что в полной мере понимаю украинцев. Очень трудно говорить о том, что "здравствуйте, украинцы, я тот самый россиянин, который понимает, что такое тот ужас, который производит Путин своими действиями, что такое ужас путинской власти". И нас много. Вот поверьте, их очень много", - отметил он.

По словам Лебединского, украинские власти благодаря Майдану получили хорошую прививку от безнаказанности.

"А на вопрос, почему мы ничего не делаем, я в сотый раз отвечаю: Ребята, у нас страшная ситуация в России, у нас не рыпнуться. У вас не было такой ситуации, когда вы меняли свою власть. Вы молодцы, вы это сделали и можете это сделать еще и еще раз. Поэтому у вас, слава Богу, выстраивается что-то нормальное. То есть, люди уже боятся наглеть и понимают, что народ может ответить. В России нет такого", - уверен музыкант.

При этом Лебединский подчеркнул, что Путин для сохранения власти готов пойти на любое кровопролитие.

"Мои друзья все – нормальные люди. Они все эти россияне понимают, что Путин – зло, что в стране творится ужас. Но они также понимают, что если их выйдет на протест даже сто или тысяча, в конце концов их всех замочат, вот реально замочат. И не десять человек, а все сто или тысячу. Ведь эта власть, которая сидит в Кремле, она способна на все", - подытожил он.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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