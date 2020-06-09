Російський музикант Олексій Лебединський назвав помилку РФ, яку неможливо пробачити

За його словами, в Росії не можна пробачити заперечення геноциду, який влаштувала радянська влада.

Про це в Facebook російський музикант Олексій Лебединський написав 2018 року.

"Можна пробачити цих дурних, неосвічених, агресивних і раболіпних людей, що покладають біля бюста Сталіна квіти. Люте лайно є в кожному народі і у великій кількості. Але не можна пробачити РФ і його іншим громадянам, що цих людей не зупиняють і не визнають посібниками жахливого геноциду народів СРСР, рівного якому не було в усій історії людства", - зазначив музикант.

Він підкреслив, що турки знищили мільйон вірмен, і заперечення цього геноциду справедливо засуджується всім світом.

"Сталін знищив більше 30 мільйонів радянських громадян, не рахуючи ще мільйонів тих, хто загинув з його вини гарматним м'ясом під час фінської та Другої світової. І зараз нащадки катів свого народу і що приєдналися до них дурні росіяни несуть до пам'ятників видатного вбивці 20-го сторіччя квіти. І інший народ цієї країни бачить і мовчить. Держава Росія мовчки схвалює... Я особисто знаю жалюгідні тисячі порядних людей серед росіян, яким так само нестерпно соромно і боляче за те, що було, соромно за те, що є, і соромно за те, що, без сумніву, буде", - підсумував Лебединський.

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