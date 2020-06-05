Російський співак і композитор Олексій Лебединський жорстко розкритикував РФ
Російський співак і композитор Олексій Лебединський, більш відомий під сценічним ім'ям "Професор Лебединський", яскраво принизив Росію.
Крім того, він розкрив 2018 року, як ставиться весь світ до Росії після агресивних дій в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Обозреватель.
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Він сказав, що його "русофобія" полягає саме в боязні російської ненависті, яка поширюється на всіх, хто дійсно любить і переживає за країну.
"І так, Росію дійсно боїться весь світ. Весь світ зараз - русофоб. І не тому, що Росія сильна і прогресивна, а тому, що Росія - мавпа з гранатою. Тому, що в Росії завжди всі гранати знаходяться в руках мавп. Ядерний чемодан знаходиться у параноїка і злочинця, ракети і танки під командуванням вічно п'яних солдафонів радянської закалки, які вже давно крадуть зброю і продають хрін знає, кому", – розповів він.
Музикант підкреслив, що скрізь – бардак, плутанина, хаос і непередбачуваність дурних і п'яних людей, у яких в руках зброю масового знищення.
"І той, хто зараз не русофоб - просто блаженний ідіот без інстинкту самозбереження. Список з 100 русофобів? Всього 100? Тоді це - трагедія світового масштабу. Русофобів повинно бути 5 мільярдів, і тоді, дасть Бог, страх змусить їх замислитися, нарешті, як позбавитися від захопивших владу в Росії виродків - небезпеки для всього людства", – резюмував він.
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