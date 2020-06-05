Российский певец и композитор Алексей Лебединский жестко раскритиковал РФ

Российский певец и композитор Алексей Лебединский, более известный под сценическим именем "Профессор Лебединский", ярко унизил Россию.

Кроме того, он раскрыл 2018 года, как относится весь мир к России после агрессивных действий в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

Он сказал, что его "русофобия" заключается именно в боязни российской ненависти, которая распространяется на всех, кто действительно любит и переживает за страну.

"И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас - русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия - обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан находится у параноика и преступника, ракеты и танки под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает, кому", – рассказал он.