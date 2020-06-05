Российский певец и композитор Алексей Лебединский жестко раскритиковал РФ
Российский певец и композитор Алексей Лебединский, более известный под сценическим именем "Профессор Лебединский", ярко унизил Россию.
Кроме того, он раскрыл 2018 года, как относится весь мир к России после агрессивных действий в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.
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Он сказал, что его "русофобия" заключается именно в боязни российской ненависти, которая распространяется на всех, кто действительно любит и переживает за страну.
"И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас - русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия - обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан находится у параноика и преступника, ракеты и танки под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает, кому", – рассказал он.
Музыкант подчеркнул, что везде – бардак, неразбериха, хаос и непредсказуемость глупых и пьяных людей, у которых в руках оружие массового уничтожения.
"И тот, кто сейчас не русофоб - просто блаженный идиот без инстинкта самосохранения. Список из 100 русофобов? Всего 100? Тогда это - трагедия мирового масштаба. Русофобов должно быть 5 миллиардов, и тогда, даст Бог, страх заставит их задуматься, наконец, как избавиться от захвативших власть в России выродков - опасности для всего человечества", – резюмировал он.
Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев
Как сообщала Politeka, Лебединский пристыдил Россию за агрессию против Украины
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