Російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебедінський розкритикував Росію за агресивну політику

Як зазначив артист, він давно живе в США і Україні, однак залишається громадянином країни, чий паспорт діставати йому всюди соромно.

За його словами, дйствия російської влади за останні роки викликають у нього ті ж почуття: сором, сором, подив, за якими приходить гнів "по відношенню до бандюгам, що захопив владу в Росії".

"Сором вже вселенський, хочеться накрити голову руками і провалитися під землю просто тому, що я маю відношення до країни Росія. Мені соромно виймати російський паспорт скрізь, в будь-якій країні світу, СОРОМНО!" - вказав він.

У своєму пості Лебедінський також звернувся до українців.

"Дорогі українці, всю цю російську ху*ту я ненавиджу не менше вашого. Навіть більше. Я, хоч і давно живу в США і Україні, формально поки ще громадянин країни-виродка, країни-гопника, країни-недолюдка, де навіть найсвітліші і порядні люди безсилі перед тварюками і живуть в страху, де дітей і підлітків б'ють кийками здорові тупорилі мужлани у формі за негласну підтримку "президента", де в думі і уряді одні виродки, сволота, злодії, ідіоти і явні душевнохворі", - продовжив співак.

Також раніше повідомлялося, що Олексій Лебедінський різко засудив президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Путіна "ненавидять всі думаючі люди планети, і лише тупі і сволоті вторять".

Артист також згадав про відповідальність Путіна за агресивну політику і вторгнення на територію інших держав.

"Ти, Путін - головний монстр планети. Ти отримаєш стільки куль, скільки отримали люди різних народів від засланих тобою на чужі території військових вбивць-терористів", - підкреслив Лебедінський.

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