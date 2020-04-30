Российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский раскритиковал Россию за агрессивную политику

Как отметил артист, он давно живет в США и Украине, однако остается гражданином страны, чей паспорт доставать ему всюду стыдно.

По его словам, дйствия российских властей за последние годы вызывают у него одни и те же чувства: стыд, позор, недоумение, за которыми приходит гнев "по отношению к бандюгам, захватившим власть в России".

"Стыд уже вселенский, хочется накрыть голову руками и провалиться под землю просто потому, что я имею отношение к стране Россия. Мне стыдно вынимать российский паспорт везде, в любой стране мира, СТЫДНО!" - указал он.

В своем посте Лебединский также обратился к украинцам.

"Дорогие украинцы, всю эту российскую ху*ту я ненавижу не меньше вашего. Даже больше. Я, хоть и давно живу в США и Украине, формально пока еще гражданин страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями и живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - продолжил певец.

Также ранее сообщалось, что Алексей Лебединский резко осудил президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Путина "ненавидят все думающие люди планеты, и лишь тупые и сволочи вторят".

Артист также вспомнил об ответственности Путина за агрессивную политику и вторжение на территорию других государств.

"Ты, Путин, - главный монстр планеты. Ты получишь столько пуль, сколько получили люди разных народов от засланных тобой на чужие территории военных убийц-террористов", - подчеркнул Лебединский.

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