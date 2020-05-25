Відомий співак і композитор Олексій Лебединський звернувся до росіян
За його словами, росіяни перестали тверезо оцінювати інформацію і адекватно реагувати на актуальні події в країні. Люди пропускають той факт, що їх просто гвалтує влада.
Таку думку він висловив 2017 року в інтерв'ю журналістам Обозревателя.
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"Росіян зомбують люто. Тому люди перестали нормально реагувати на інформацію. Ну просто в обличчя їм кажеш: "Ти розумієш, що путінські друзі - мільярдери?", "Ти розумієш, що вся країна розграбована?". А люди відводять очі і кажуть: "Ну гаразд, а Трамп і Обама он що роблять?!", - обурився артист.
Артист обурився, що постійно намагається їм довести, що винна в бідах росіян саме чинна влада, а не американські політичні діячі. Але населення Російської Федерації настільки зомбовано, що не вірить доводам розуму і фактами.
"Чого ви з Хоми на Єрему весь час? Тебе, дорогий мій російський співвітчизник, трах**т в дупу твій же уряд, при цьому вказуючи тобі на те, що в цьому винен хтось інший, а не Росія: українці, сирійці, американці, геї з Європи - та хто завгодно! А ти ведешься на цю маячню, як тупа курка". Розумію, дуже важко зізнатися, що у тебе чл*н Путіна в дупі, і що ти – тупий баран, але зізнатися скоро все одно доведеться – цей мерзенний акт видно вже всьому світу", - підкреслив Лебединський, абсолютно не підбираючи слів.
Він додав, що основним джерелом впливу на громадян Росії музикант називає телебачення.
Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців
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