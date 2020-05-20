Музикант, фотограф і блогер Олексій Лебединський розкрив, чому Європа не розуміє амбіцій Путіна

За його словами, Європа не розуміє менталітету і психології більшості росіян сподіваючись, що зможе приборкати агресивну політику Володимира Путіна економічними санкціями.

Таку заяву в 2017 році він зробив в ефірі Обозреватель.LIVE.

"Поки що Росії ніхто нічого поганого не зробив, на Росію ніхто не напав. Росію просто обмежили у взаємодії зі зовнішнім світом. Я вважаю, що в такому вигляді, якщо росіянину по телевізору говорити, що він великий, і при цьому давати йому дешеву горілку та хліб, він буде говорити, як все погано, але в підсумку він буде жити століттями. А зло буде торжествувати і торжествувати", - зазначив Лебединський.

За його словами, західне суспільство і політична еліта цих країн потребує пояснювальній роботі з російського питання.

"Я впевнений в тому, що треба розгортати важкі дії, які розвертять Європу і Америку. Вони у межах свого цивілізованого життя думають, що якщо ми зараз придавим Росію економічно, то вона ослабне, і у нас зникне небезпека. Це глибока омана людей, які не розуміють, з ким вони мають справу", - зауважив артист.

Він пояснив, що "логіка совка" діє інакше і зовсім не схожа на європейську, адже коли вводять нові санкції "вихідці совка" починають злитися.

"Їм потрібно дуже швидко це пояснити. Що у російського громадянина, те ж саме українського, і у всіх колишніх вихідців із совка є одна жахливе якість: якщо нас заганяють в кут, то ми разом зі своєю шиєю перегриземо купу чужих; якщо нас принижують економічно, то це діє заспокійливо, а навпаки. Ми починаємо злитися: ах ви так? Тобто, якщо ти не дав мені пожерти, я тобі дам по морді. Ось логіка совка", - підкреслив він.

При цьому сам виконавець визнав, що в даний момент не представляє загрози для путінського режиму.

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