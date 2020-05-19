Російський музикант, фотограф і блогер Олексій Лебединський закликав світ розібратися з президентом РФ Володимиром Путіним і його оточенням
Так, він заявив, що світова спільнота має докласти максимум необхідних зусиль, щоб фізично усунути президента Росії Володимира Путіна і його найближче оточення.
Таку заяву він зробив 2017 року для ОбозревательТВ.
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"Ми говоримо, чому потрібно прибрати. Росія - це міна уповільненої дії, ядерна зброя в руках злочинців, терористів, вбивць, моральних виродків. Щоб нейтралізувати їх, весь світ повинен тихо зробити так, щоб просто прибрати. Не Росію, а тих людей. Їх потрібно просто зачистити. Як зачищають терористів. Люди, які є ватажками терористів", - зазначив він.
При цьому він підкреслив, що вважає Путіна справжнім терористом.
"Я вважаю, що Путін нічим не краще Бен Ладена. Чим він кращий? І вся ця зграя навколо нього", - уклав Лебединський.
Також раніше повідомлялося, що російський музикант, фотограф і блогер Олексій Лебединський розповів, як можна напоумити Росію. За його словами, змінити ситуацію в Російській Федерації зможе тільки нейтралізація чинної влади.
Він підкреслив, що в Україні також непроста ситуація в країні, але тут інші проблеми, ніж у Росії, і важелі зміни ситуації тут можна буде знайти простіше.
Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців
Як повідомляла Politeka, Лебедінський присоромив Росію за агресію проти України
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