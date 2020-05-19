Российский музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский призвал мир разобраться с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением

Так, он заявил, что мировое сообщество должно приложить максимум необходимых усилий, чтобы физически устранить президента России Владимира Путина и его ближайшее окружение.

Такое заявление он сделал 2017 года для ОбозревательТВ.

"Мы говорим, почему нужно убрать. Россия - это мина замедленного действия, ядерное оружие в руках преступников, террористов, убийц, моральных уродов. Чтобы нейтрализовать их, весь мир должен тихо сделать так, чтобы просто убрать. Не Россию, а тех людей. Их нужно просто зачистить. Как зачищают террористов. Люди, которые являются главарями террористов", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что считает Путина самым настоящим террористом.

"Я считаю, что Путин ничем не лучше Бен Ладена. Чем он лучше? И вся эта свора вокруг него", - заключил Лебединский.

Также ранее сообщалось, что российский музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский рассказал, как можно образумить Россию. По его словам, изменить ситуацию в Российской Федерации сможет только нейтрализация действующей власти.

Он подчеркнул, что в Украине также непростая ситуация в стране, но здесь другие проблемы, чем в России, и рычаги изменения ситуации здесь можно будет найти проще.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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