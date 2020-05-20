Музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский раскрыл, почему Европа не понимает амбиций Путина

По его словам, Европа не понимает менталитета и психологии большинства россиян надеясь, что сможет усмирить агрессивную политику Владимира Путина экономическими санкциями.

Такое заявление в 2017 году он сделал в эфире Обозреватель.LIVE.

"Пока что России никто ничего плохого не сделал, на Россию никто не напал. Россию просто ограничили во взаимодействии с внешним миром. Я считаю, что в таком виде, если россиянину по телевизору говорить, что он великий, и при этом давать ему дешевую водку и хлеб, он будет говорить, как все плохо, но в итоге он будет жить столетиями. А зло будет торжествовать и торжествовать", - отметил Лебединский.

По его словам, западное общество и политическая элита этих стран нуждается в объяснительной работе по российскому вопросу.

"Я уверен в том, что надо разворачивать трудно разворачиваемые Европу и Америку. Они в рамках своей цивилизованной жизни думают, что если мы сейчас придавим Россию экономически, то она ослабнет, и у нас исчезнет опасность. Это глубочайшее заблуждение людей, которые не понимают, с кем они имеют дело", - заметил артист.

Он пояснил, что "логика совка" действует иначе и совсем не похожа на европейскую, ведь когда вводят новые санкции "выходцы совка" начинают злиться.

"Им надо очень быстро это объяснить. Что у российского гражданина, то же самое украинского, и у всех бывших выходцев из совка есть одно ужасное качество: если нас загоняют в угол, то мы вместе со своей шеей перегрызем кучу чужих; если нас унижают экономически, то это действует не успокаивающе, а наоборот. Мы начинаем злиться: ах вы так? То есть, если ты не дал мне пожрать, я тебе дам по морде. Вот логика совка", - подчеркнул он.

При этом сам исполнитель признал, что в данный момент не представляет угрозы для путинского режима.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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