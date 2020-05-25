Известный певец и композитор Алексей Лебединский обратился к россиянам

По его словам, россияне перестали трезво оценивать информацию и адекватно реагировать на актуальные события в стране. Люди пропускают тот факт, что их попросту насилует власть.

Такое мнение он высказал 2017 года в интервью журналистам издания Обозреватель.

"Россиян зомбируют люто. Поэтому люди перестали нормально реагировать на информацию. Ну просто в лицо им говоришь: "Ты понимаешь, что путинские друзья - миллиардеры?", "Ты понимаешь, что вся страна разграблена?". А люди отводят глаза и говорят: "Ну ладно, а Трамп и Обама вон че делают?!", - возмутился артист.

Артист возмутился, что постоянно пытается им довести, что виновата в бедах россиян именно действующая власть, а не американские политические деятели. Но население Российской Федерации настолько зомбировано, что не верит доводам рассудка и фактам.

"Чего вы с Фомы-то на Ерему все время? Тебя, дорогой мой российский соотечественник, трах**т в задницу твое же правительство, при этом указывая тебе на то, что в этом виноват кто-то другой, а не Россия: украинцы, сирийцы, американцы, геи из Европы - да кто угодно! А ты ведешься на этот бред, как тупая курица". Понимаю, очень трудно признаться, что у тебя чл*н Путина в заднице, и что ты – тупой баран, но признаться скоро все равно придется – этот гнусный акт виден уже всему миру", - подчеркнул Лебединский, совершенно не подбирая слов.

Он добавил, что основным источником влияния на граждан России музыкант называет телевидение.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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