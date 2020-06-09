Российский музыкант Алексей Лебединский назвал ошибку РФ, которую невозможно простить

По его словам, в России нельзя простить отрицание геноцида, который устроила советская власть.

Об этом в Facebook российский музыкант Алексей Лебединский написал 2018 года.

"Можно простить этих глупых, невежественных, агрессивных и раболепных людей, возлагающих у бюста Сталина цветы. Лютое дерьмо есть в любом народе и в большом количестве. Но нельзя простить РФ и его остальным гражданам, что этих людей не останавливают и не признают пособниками чудовищного геноцида народов СССР, равного которому не было во всей истории человечества", - отметил музыкант.

Он подчеркнул, что турки уничтожили миллион армян, и отрицание этого геноцида справедливо порицается всем миром.

"Сталин уничтожил более 30 миллионов советских граждан, не считая еще миллионов тех, кто погиб по его вине пушечным мясом во время финской и Второй мировой. И сейчас, потомки палачей своего народа и примкнувшие к ним глупые россияне несут к памятникам величайшего убийцы 20-го столетия цветы. И остальной народ этой страны видит и молчит. Государство Россия молча одобряет... Я лично знаю жалкие тысячи порядочных людей среди россиян, которым так же невыносимо стыдно и больно за то, что было, стыдно за то, что есть, и стыдно за то, что, без сомнения, будет", - подытожил Лебединский.

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