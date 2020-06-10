Український співак Олександр Положинський висловився про артистів, які виступають в Росії
Так, він заявив, що не засуджує українських артистів, які виступають у Росії під час російсько-української війни. Він також додав, що виступає за те, щоб в Україні взагалі не було відносин з Росією.
Таку заяву він зробив 2018 року в ефірі ICTV, відео якого з'явилося на YouTube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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"Я не готовий засуджувати артистів, які сьогодні виступають у Росії. Я за те, щоб краще б в України не було взагалі ніяких зв'язків з Росією, але я розумію, що це нереально. Я розумію, що так було б краще для України, - сказав він.
За словами музиканта, багато артистів, які виступають в РФ, стали жертвами маніпулятивних технологій.
"Іноді виникнення таких питань або особливої уваги до таких питань - це певні маніпуляції", - зазначив Положинський під час ефіру.
Також раніше повідомлялося, що лідер культової групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про українських гастролерів. Він вважає, що не можна звинувачувати українських артистів у тому, що вони продовжують виступати в Росії.
"Я наголошую - якщо ти не порушив закон, то ти не злочинець. Ніякий закон не забороняє гастрольну діяльність в Росії. Українці, які це роблять, не порушують закон, вони не злочинці. І далі вже починається людське, включаються інші штуки", - сказав він.
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