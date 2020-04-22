Лідер групи "Тартак" і "Був'є" Сашко Положинський розповів, хто винен у тому, що відбувається на Донбасі

Він упевнений, що дуже багато людей на різних відповідальних посадах винні в тому, що відбувається на Донбасі.

Про це Положинський розповів в інтерв'ю Эспрессо.TV.

За його словами, головне, щоб всі справжні злочини або помилки не залишились безкарними.

"Треба покарати всіх винних і з того боку, і з нашого боку. Тому що такі теж є. Я впевнений, що дуже багато людей на різних відповідальних посадах винні в тому, що відбувається в нашій країні: хто вчасно чогось не зробив, хтось вчасно не дав відповідний наказ, хтось неправильний дав наказ. Винних у конфлікті на Донбасі треба шукати з обох сторін. Не всі однакові з нашої сторони лінії фронту, так само не всі однакові з тієї сторони лінії фронту", - переконаний Положинський.

Він додає, що основна маса людей досить аморфні, для них важливі якісь базові життєві потреби: поїсти, попити, щоб жити в теплі, комфорті, мати певний набір розваг. А решта питань, на зразок того, в якій країні жити, є не настільки важливими.

Також раніше повідомлялося, що музикант Олександр Положинський розповів про відхід з групи "Тартак" і "Був'є".

Лідер групи "Тартак" вирішив записати відео звернення, яке він опублікував в соціальних мережах. Він розповів, що хороших новин у нього немає, а тільки погані. "Так вийшло, що я сьогодні вирішив припинити свою участь у більшої частини свого життя. Я вирішив, що я більше не буду виступати з "Тартаком" і не буду виступати в "Був'є", - сказав Олександр

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