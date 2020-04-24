Лідер українських гуртів "Тартак" і "Був'є" Олександр Положинський емоційно розповів, як діти страждають через війни на Донбасі.

Як повідомляє Politeka.net, музикант поділився своїми почуттями на своїй сторінці в Facebook.

Він гостро відреагував на ажіотаж навколо виступу еко-активістки Грети Тунберг в ООН. Олександр Положинський вважає проблеми, озвучені шведської дівчинкою, дуже дріб'язковими порівняно з тим, що відбувається на Донбасі. Співак навів слова звернення, яке, на його думку, могла б сказати будь-яка дівчинка з Сходу України:

"Ви вкрали моє дитинство. Своїм небажанням зупинити війну. Своєю байдужістю до нахабства, цинізму і брехливості Путіна. Своєю жадобою до наживи, пошуком вигоди і прикриттям цього гарними словами. Ви поставили свій спокій вище мого життя".

Олександр Положински в завершенні свого гнівного поста поділився, що він тяжко переживає трагедію дітей на Донбасі: А дівчинка Грета... Я сам не можу контролювати емоції, коли говорю про те, що мені боляче", - написав музикант.

Раніше Олександр Положинський в одному з інтерв'ю заявив, що провину за війну в Україні лежить не тільки на окупантів, але й на українцях. Він закликав покарати всіх, хто причетний до розпалювання конфлікту.

"Потрібно покарати всіх винних і з того боку, і з нашого боку. Тому що такі теж є. Я впевнений, що дуже багато людей на різних відповідальних посадах винні в тому, що відбувається в нашій країні: хто вчасно чогось не зробив, хтось вчасно не дав відповідний наказ, хтось неправильний дав наказ", - заявив український артист.

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